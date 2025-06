Genova, ministra Santanché: "Overtourism interessa 4% del Paese, concentriamoci sull'undertourism"

L'eccessivo, per alcuni, afflusso di turisti preoccupa numerose città anche in Liguria, soprattutto nel golfo del Tigullio, ma non la ministra del Turismo Daniela Santanché. Arrivata a Genova per l'arrivo dell'Amerigo Vespucci, la ministra ha parlato di "narrazione sull'overtourism" che "interessa il 4% del territorio nazionale", quando bisognerebbe concentrarsi "su quello che dobbiamo fare per l'undertourism", un "96% del territorio dove dobbiamo lavorare insieme agli imprenditori, ai lavoratori e alla filiera del turismo che facciano aumentare il turismo".

Liguria - Se il Comune di Portofino progetta di mettere un numero chiuso, prevedendo accordi con i porti di Rapallo e Chiavari (fonte: Secolo Xix), Santanché invita a "non farsi prendere da ideologie" perché "il turismo non è di destra o di sinistra", e infatti si dice disposta a lavorare "col presidente Bucci e col sindaco (la neo sindaca Silvia Salis, ndr), perché si vince in squadra e a tutti i livelli delle istituzioni bisogna lavorare insieme per portarte a casa i risultati. Non abbiamo una saturazione di turisti, lavoriamo per far crescere la ricchezza e far sì che questa diventi la prima industria della nostra nazione", che ad oggi "vale il 13% del Pil". Per superare lo 'scoglio' dell'undertourism "dobbiamo sviluppare di più le aree interne - incalza -, che non sono meno belle ma meno conosciute quindi aiutare a rafforzarsi anche dal punto di vista della comunicazione. Abbiamo un elemento competitivo che non ha pari nel mondo: siamo italiani. In tutto il mondo c'è voglia d'Italia".

Qualità, non quantità - La ministra ha anche spiegato che l'Italia è "una nazione di qualità, non di quantità. Non mi interessa capire quanti turisti arrivano nella nostra nazione ma la spesa pro capite, quanti soldi lasciano sul territorio". Impatto che la ministra prova a quantificare sull'America's Cup in arrivo a Napoli, che dovrebbe portare "circa 690 milioni di euro nel breve periodo e 1,2 miliardi nel lungo". Il tutto dopo la promozione territoriale derivante dal viaggio dell'Amerigo Vespucci, "un tour di grandissimo successo" perché "c'era tanta voglia di vederla e poterla visitare", "anche per gli italiani all'estero, che come arrivava in porto volevano andarla a vedere per ritrovare le loro radici".

Nautica da diporto - Uno dei settori che si sta confermando in crescita nel ramo turistico è la nautica da diporto, che "nel 2024 è cresciuta del 2% e nel 2025 le stime vedono una crescita di poco più del 2% di quella stanziale e del 2,9% di quella passeggera", numeri in linea con la crescita sottolineata da Confindustria Nautica.

