Genova, maretta in FdI: Oppicelli critica gestione Rosso, non basta mediazione di Donzelli

Sale la tensione in Fratelli d'Italia, dopo le schermaglie che avevano visto Antonio Oppicelli, coordinatore cittadino genovese, criticare la gestione regionale del partito da parte del coordinatore e deputato al Parlamento Matteo Rosso. Una contrapposizione sfociata inizialmente in una richiesta diretta di chiarimenti e quindi in un confronto tra Oppicelli e il responsabile nazionale dell'organizzazione Giovanni Donzelli. All'indomani del faccia a faccia con Donzelli, il coordinatore genovese ha inviato agli eletti e dirigenti locali una nota riassuntiva, peraltro rapidamente uscita dalla cerchia dei destinatari diretti.



In tale nota, Oppicelli dice tra l'altro di aver ribadito al dirigente nazionale la propria visione di una situazione conforme a un 'cerchio magico' facente capo a Rosso e inidonea a far crescere il partito, senza tuttavia dichiararsi disponibile a gestire la fase delle candidature alle Comunali e Municipali, sia nella compilazione delle liste che con una discesa in campo in prima persona. Agli amici Oppicelli ha detto di non essere in grado, per ragioni personali e professionali, di affrontare un simile impegno.



Al che, dagli ambienti di Rosso, si ribadisce l'invito a tradurre il dissenso di linea in una messa al vaglio elettorale, con una candidatura che segua l'esempio dato in precedenza appunto dallo stesso Rosso e da Balleari. Nel frattempo, c'è una campagna elettorale da impostare, tutta in salita stando ai numeri delle regionali e all'ampiezza del fronte che sostiene la Salis, mentre nel principale partito strutturato del centrodestra, a fronte della vivacità dei movimenti civici riferiti prima a Toti e ora a Bucci, si registra una serie di tensioni difficili da pronosticare nell'evoluzione.

