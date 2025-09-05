Genova, Marco Cafiero nominato nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà
di steris
Il Comune di Genova ha ufficializzato la nomina di Marco Cafiero (nella foto) come nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. La designazione è stata firmata con ordinanza dalla sindaca Silvia Salis e avrà validità per i prossimi tre anni.
Professionista attivo da oltre quarant’anni nel campo del diritto penale e del sociale, Cafiero è avvocato penalista abilitato presso la Corte di Appello di Genova, con una specializzazione in Criminologia Clinica a indirizzo sociopsicologico. È inoltre impegnato da tempo in attività di giustizia riparativa e promozione dei diritti nei contesti di marginalità.
Attualmente ricopre ruoli di consulenza e volontariato presso la Cooperativa Centro di Solidarietà, la Fondazione Bianca Costa Bozzo Onlus e la FICT – Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. In ambito nazionale, ha preso parte nel 2025 alla VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, come esperto e rappresentante delle Reti di Comunità. Dal 2019, è inoltre portavoce all’interno del Forum del Terzo Settore, nel gruppo dedicato ai diritti delle persone private della libertà. “Sono molto onorato dell’incarico ricevuto – ha dichiarato Cafiero – che rappresenta anche un riconoscimento a un percorso personale e professionale lungo quarant’anni. Ringrazio l’amministrazione per aver valorizzato un impegno sociale che mi ha aiutato a crescere nella solidarietà”.
Nel suo nuovo ruolo, Cafiero avrà il compito di vigilare sulle condizioni delle persone detenute o sottoposte a misure restrittive della libertà personale, promuovendo la tutela dei diritti fondamentali e il dialogo tra istituzioni, enti del terzo settore e comunità locali.
