Genova, manifesti con Trump, Netanyahu, Meloni e Salvini 'Quarto Reich'. Bucci: 'Violenza inaccettabile'. Balleari: "Zero tolleranza per violenti"

Manifesti intitolati 'Il Quarto Reich' sono apparsi stamani a Genova con le figure del presidente Usa Trump, del premier israeliano Netanyahu, della premier Meloni e del ministro Salvini tutti in divisa nazista.

"Da parte mia e di tutta la Giunta regionale - ha scritto il governatore della Liguria Marco Bucci - voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ancora una volta oggetto di violenti attacchi, oggi a Genova. Regione Liguria condanna con fermezza questo episodio: spiace che messaggi come questo arrivino dal nostro capoluogo. La violenza, sia essa fisica o verbale, è inaccettabile e sempre da rigettare".

Nessuna tolleranza per chi, nel 2025, continua a diffondere odio politico e a fomentare violenza nei confronti di chi non è allineato al loro pensiero. È giunto il momento di mettere un freno a questa escalation violenta che rimanda la nostra memoria ai terribili anni di piombo. Mai più." Lo dichiara il presidente del consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, a seguito della violenza fisica e verbale emersa durante le manifestazioni studentesche di oggi in oltre 50 città italiane.

“Pd, sinistre e Silvia Salis hanno urlato all’allarme fascismo nonostante l’inesistente aggressione fascista al sindacalista Cgil e sono scesi in piazza a Sestri Ponente. Hanno ripetuto l’errore e rimediato un’altra figuraccia nel caso del raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova, in realtà compiuto da giovanissimi teppisti italiani e ‘maranza', ossia migranti di seconda generazione, del tutto slegati dall’area di estrema destra. Continuano a corteggiare e fomentare estremisti di sinistra e Antifa in assenza di fascismo e poi in piazza contro il Governo spuntano manifesti di odio che addirittura paragonano Giorgia Meloni e Matteo Salvini al “Quarto Reich” insieme a Trump e Netanyahu, come avvenuto non a caso questa mattina a Genova. L’odio e le menzogne dei violenti Pro-Pal e dei giovani dei centri sociali e dell’estrema sinistra, mascherati da pseudo studenti, non ci fermeranno. Noi andiamo avanti per il bene dei liguri e degli italiani. Massima solidarietà alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.

