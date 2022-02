Genova, luci accese nell'ufficio di Bucci. Ci sono Toti con Rixi

di Matteo Angeli

Ci sono le luci accese di sera nell'ufficio del sindaco di Genova Marco Bucci. E questa non sarebbe una novità perchè il primo cittadino è solito lavorare fino a tardi. Ma questa volta succede aualcosa di particolare. Succede che a Palazzo Tursi vada in scena il tanto atteso vertice del centrodestra dopo la strappo tra la lega e il leader di Cambiamo Giovanni Toti.



E' stato proprio Bucci a volere fortemente questo incontro. Chiaro il suo obiettivo: capire se c'erano i margini di ricompattare la truppa in vista della campagna elettorale che lo vedrà protagonista.

All'appuntamento si sono presesentati il coordinatore della Lega in Liguria Edoardo Rixi, il cooordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco con il suo CommissaMario Mascia. Presenti anche Andrea Costa (Noi con l'Italia) e Oppicelli di Fratelli d'Italia.

L'incontro è durato quasi due ore in un clima sereno ma diverso dai soliti. Tra Rixi e Toti nessuna lite ma un pò di freddezza, come era immaginabile.

Il primo a lasciare Palazzo Tursi è stato Rixi, seguito dopo dieci minuti da Bagnasco e Costa. Per ultimi poco le 21 Bucci e Toti stanchi ma sorridenti.

Tutte le forze politiche hanno condiviso nuovamente l’esigenza di proseguire insieme una esperienza amministrativa che ha ottenuto straordinari risultati. Insomma tutti insieme. Nel nome di Bucci.

"Il sindaco di Genova ha una grande forza - commenta Carlo Bagnasco - è una garanzia per tutti noi che andiamo avanti insieme"