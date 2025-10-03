Genova, lite sul lavoro finisce nel sangue: accoltella collega, arrestato 20enne

Una lite tra colleghi finisce in un tentato omicidio. E' successo ieri sera in un autolavaggio, a Genova Cornigliano. La polizia ha arrestato il presunto aggressore, un egiziano di 20 anni.

Gli agenti delle volanti, guidati dalla dirigente Teresa Canessa, sono intervenuti dopo la chiamata di alcuni testimoni. Quando sono arrivati, hanno trovato il ferito a terra, e accanto a lui un grosso cutter.

I poliziotti hanno chiamato subito i soccorsi. I medici del 118 hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito in codice rosso, il più grave, all'ospedale Villa Scassi. L'aggressore era ancora sul piazzale insieme ad altre persone ed è stato portato in questura.

Dalle indagini è emerso che i due giovani, entrambi dipendenti dell'autolavaggio, avevano litigato per futili motivi tutto il giorno e che, all'ora della chiusura, vicino un parcheggio accanto al posto di lavoro, la lite era degenerata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.