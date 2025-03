Genova, Lilt: presentato al San Martino il nuovo veicolo per il servizio di accompagnamento alle cure

Al Policlinico San Martino è stato presentato il nuovo veicolo acquistato dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (Lilt) per migliorare il trasporto dei pazienti verso le cure oncologiche. Il nuovo mezzo, appositamente progettato per il trasporto di persone con difficoltà di deambulazione, rappresenta un importante passo in avanti nel miglioramento dei servizi offerti dall'associazione. L'acquisto del veicolo è stato possibile grazie alla generosità di due volontari che, in occasione del loro anniversario di nozze, hanno scelto di raccogliere fondi destinati a questa causa. Inoltre, una sedia a rotelle è stata donata da un altro volontario, attivamente coinvolto nel servizio di accompagnamento. I fondi raccolti durante l'evento “Mangiar sano, ma anche buono” – organizzato dalla LILT in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi (FIC) e la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) – hanno contribuito a coprire una parte significativa delle spese.

Crescita - L'iniziativa arriva in un momento di grande crescita per il servizio di accompagnamento della LILT, che nel 2024 ha visto un incremento del 129% nel numero di trasporti, raggiungendo 7267 km percorsi. Il nuovo veicolo consentirà di raddoppiare il volume di trasporti nel 2025, e il servizio si estenderà anche al Presidio Oncologico Galliera, grazie alla collaborazione con l'associazione Wecare. Un aspetto distintivo di questo servizio è la sua gratuità: i trasporti sono offerti senza formalità autorizzative, a tutti gli associati LILT. Il trasporto, che fa parte del programma “Ancora”, si inserisce in un sistema di supporto globale che comprende anche assistenza psicologica, attività fisioterapiche e cosmetiche, nonché supporto nelle pratiche burocratiche. Il Presidente della LILT di Genova, Dott. Paolo Sala, ha sottolineato l'importanza di questo nuovo mezzo, esprimendo gratitudine verso i volontari e i donatori che hanno reso possibile l'acquisto.

Volontariato - “Questa auto è molto più di un semplice veicolo – è un simbolo dello spirito di comunità che caratterizza la nostra associazione. Ogni giorno, medici, dipendenti e volontari lavorano con impegno e sensibilità per sostenere i pazienti oncologici e le loro famiglie”, ha dichiarato il dottor Sala. Marco e Federica, i volontari che hanno avviato la raccolta fondi per l'acquisto dell'auto, hanno espresso la loro soddisfazione: “Il trasporto per l'ospedale non è solo un semplice tragitto in auto, ma un atto che contribuisce a rendere più supportata e meno dolorosa l'esperienza dei pazienti. Siamo felici di aver contribuito a questa causa”. Alla cerimonia erano presenti anche il Direttore del Policlinico San Martino, Dott. Marco Damonte Prioli, il Direttore dell’Ospedale Galliera, Prof. Francesco Quaglia, l’Assessore ai Servizi Sociali Enrico Costa e il Presidente della FIC Genova e Tigullio, Pino Zizzi. Con l'inizio della Settimana dedicata alla prevenzione, la LILT continuerà a tracciare nuovi obiettivi e a raccogliere nuove sfide, con l'intento di ampliare sempre più i servizi offerti ai pazienti e alle loro famiglie.

