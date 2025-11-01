Genova, licenziate 20 addette alle pulizie del Novotel: Filcams Cgil parla di “atto surreale, sopruso vero e proprio”
di s.g.
Il sindacato ha già impugnato i licenziamenti. Fiore: "Più che un licenziamento per giusta causa siamo di fronte a un sopruso vero e proprio"
È esploso un nuovo caso nel settore alberghiero genovese: venti lavoratrici impiegate nelle pulizie del Novotel di Sampierdarena sono state licenziate dalla società Aurora Ambiente srl, che gestisce in appalto i servizi all’interno della struttura. Un presidio si è tenuto stamattina davanti all'albergo. Il sindacato Filcams Cgil ha già impugnato i licenziamenti.
La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio del 31 ottobre, quando la Filcams Cgil di Genova ha ricevuto la lettera con la quale l’azienda comunicava l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. La motivazione? La partecipazione delle dipendenti a uno sciopero indetto dal sindacato nei giorni scorsi per protestare contro i ritardi nel pagamento degli stipendi.
Una decisione che la Filcams Cgil definisce “surreale”. “Più che un licenziamento per giusta causa siamo di fronte a un sopruso vero e proprio – spiega Maurizio Fiore, segretario della Filcams Cgil Genova –. La giusta causa è delle lavoratrici, che hanno scioperato perché non ricevevano il salario nei tempi previsti. Siamo arrivati al paradosso che non solo non vengono pagate, ma vengono anche punite per aver protestato”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
“La Liguria degli Anelli”: dal Ministero del Turismo via libera ai fondi per i nuovi percorsi cicloturistici
31/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Telenord al 'Firpo', per capire cosa succeda nelle scuole genovesi occupate
31/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Telenord racconta i segreti della notte di Halloween, tra riti, leggende e credenze popolari
31/10/2025
di Anna Li Vigni
Telenord alla scoperta dell'ultimo mulino pegliese in val Varenna
31/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Sampierdarena, parcheggi sempre più rari: Telenord racconta i disagi per il quartiere
31/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale