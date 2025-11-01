Genova, licenziate 20 addette alle pulizie del Novotel: Filcams Cgil parla di “atto surreale, sopruso vero e proprio”

È esploso un nuovo caso nel settore alberghiero genovese: venti lavoratrici impiegate nelle pulizie del Novotel di Sampierdarena sono state licenziate dalla società Aurora Ambiente srl, che gestisce in appalto i servizi all’interno della struttura. Un presidio si è tenuto stamattina davanti all'albergo. Il sindacato Filcams Cgil ha già impugnato i licenziamenti.

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio del 31 ottobre, quando la Filcams Cgil di Genova ha ricevuto la lettera con la quale l’azienda comunicava l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. La motivazione? La partecipazione delle dipendenti a uno sciopero indetto dal sindacato nei giorni scorsi per protestare contro i ritardi nel pagamento degli stipendi.

Una decisione che la Filcams Cgil definisce “surreale”. “Più che un licenziamento per giusta causa siamo di fronte a un sopruso vero e proprio – spiega Maurizio Fiore, segretario della Filcams Cgil Genova –. La giusta causa è delle lavoratrici, che hanno scioperato perché non ricevevano il salario nei tempi previsti. Siamo arrivati al paradosso che non solo non vengono pagate, ma vengono anche punite per aver protestato”.

