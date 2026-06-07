Genova: lavori pubblici, Comune sblocca fondi per oltre 4 milioni tra Waterfront, ex Nazionale, Museo Doria e Fegino

La giunta comunale ha approvato la seconda variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, aggiornando il documento di programmazione già approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre. Il provvedimento, proposto dall’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, introduce nuovi interventi e modifica alcune opere già previste.

"Questo aggiornamento prende atto dell’inserimento nella pianificazione di nuovi interventi e della revisione di altri già programmati – spiega l’assessore Ferrante –. Stiamo lavorando costantemente per mantenere l’equilibrio tra risorse limitate e la necessità di portare avanti opere e manutenzioni indispensabili. La variazione dimostra l’impegno dell’amministrazione nel garantire la sostenibilità economica degli interventi previsti".

Tra le principali novità inserite per il 2026 figurano la demolizione di opere abusive sul territorio comunale, i lavori per il nuovo parco urbano lineare del Waterfront di Levante a piazzale Kennedy, l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole Caffaro e Govi e la bonifica della copertura contenente amianto dell’edificio di via Bologna 19, con successivo rifacimento. Gli interventi prevedono un investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro.

Per il 2027 entra invece nel programma il terzo lotto, primo stralcio, fase due, dell’adeguamento idraulico del Rio Fegino, per un importo di 275 mila euro.

La variazione riguarda inoltre numerosi interventi di manutenzione e riqualificazione già programmati, tra cui la messa in sicurezza della frana di Passo dei Barabini, la manutenzione straordinaria del viadotto sopra via di Francia, l’adeguamento degli impianti del Museo di Storia Naturale "Giacomo Doria" (nella foto), il riassetto idrogeologico del Rio Rosata, la climatizzazione della Casa della Solidarietà Massoero e la ristrutturazione dell’ex Cinema Nazionale di Molassana.

Nel piano trovano spazio anche interventi sugli edifici scolastici, il restauro di immobili comunali sottoposti a tutela, la manutenzione dei muri di sostegno cittadini, la realizzazione del parcheggio pubblico di via Ferri collegato al progetto del Terzo Valico, la riqualificazione dell’asse costiero Buozzi-Darsena e degli impianti sportivi Ceravolo e Arnaldi.

Previsti infine lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili comunali, il progetto degli Assi di Forza e la realizzazione di nuove aree gioco nel quartiere Cep, a Villa Imperiale e nei giardini Tina Bertolotto "Alba".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.