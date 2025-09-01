Genova, la sindaca Salis scrive a Tajani: "L'Italia protegga la Global Sumud Flottilla"

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha inviato questa mattina una lettera al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, esprimendo “particolare preoccupazione” per le recenti affermazioni del ministro della Sicurezza nazionale del governo israeliano, Itamar Ben-Gvir. Quest’ultimo ha annunciato che i volontari della Global Sumud Flotilla, partita nei giorni scorsi anche dal capoluogo ligure con l’obiettivo di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, saranno trattati come terroristi.

Appello – Nella lettera, Salis rivolge a Tajani un “sentito appello” a monitorare con la massima attenzione la missione, chiedendo che venga garantita la vicinanza e l’appoggio delle istituzioni italiane “a un’iniziativa di così alto valore”.

Solidarietà – La sindaca ricorda inoltre di aver garantito “il pieno sostegno del Comune di Genova” all’iniziativa, “a riconferma della forte vocazione solidaristica della mia città e di tutta la comunità genovese”.

Fiaccolata – Sabato sera Salis aveva preso parte alla fiaccolata che ha accompagnato la partenza della Global Sumud Flotilla, alla quale hanno partecipato circa 40mila persone. In quell’occasione la prima cittadina aveva dichiarato di sentirsi “particolarmente orgogliosa di essere sindaca di Genova durante quella serata”.

