Genova, la sindaca Salis riceve lettera con minacce: indagini in corso

Una lettera contenente ingiurie e minacce indirizzata alla sindaca di Genova Silvia Salis è stata recapitata al centro meccanizzato postale dell'aeroporto "Cristoforo Colombo". Il plico ha fatto scattare immediatamente l’allarme sicurezza.

Indagini – La missiva è stata sequestrata dalla polizia scientifica, che procederà con gli accertamenti tecnici per tentare di individuare il mittente. Le indagini sono affidate alla Digos, già attiva nella raccolta di elementi utili a ricostruire l’origine e il percorso del pacco.

Sicurezza – La sindaca Salis, al centro dell’attacco intimidatorio, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Le autorità locali restano in stretto contatto con le forze dell’ordine per garantire il massimo livello di tutela.

Reazioni – La vicenda ha suscitato prese di posizione immediate. Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ha definito l’episodio “un gesto deprecabile e inammissibile” e ha aggiunto: “Le intimidazioni non sono che l’ennesimo, e grave, episodio dovuto a un clima politico che si sta scaldando oltre i livelli di guardia”. Il consigliere regionale PD Armando Sanna, con un post sui suoi canali social, ha espresso "a nome di tutto il gruppo PD piena solidarietà e vicinanza alla Sindaca Silvia Salis, vittima di una vile lettera di minacce", sottolineando che lo sforzo comune sarà quello di "difendere le istituzioni da ogni tentativo di intimidazione". Istantanea anche la reazione dell'assessore alla sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, che ha espresso "a nome di Italia Viva, vicinanza e solidarietà alla Sindaca Silvia Salis, colpita da una grave lettera di minacce. Non possiamo permettere che simili gesti tentino di condizionare chi si mette al servizio della comunità. La forza delle istituzioni sta proprio nella capacità di reagire con unità e determinazione".

