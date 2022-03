Genova, la senatrice Malpezzi (Pd) strizza l'occhio a Paita: "Genova ha bisogno di grandi opere"

di Matteo Angeli

L'esponente di Italia Viva aveva detto: "Dello Strologo dica cosa vuole fare sulla infrastrutture". La riposta: "Genova non può restare isolata"

A margine dell'incontro tra i senatori del Pd e il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo avvenuto questo pomeriggio presso il circolo Cap di Genova, la presidente del Gruppo Simona Malpezzi ha aperto di fatto a Italia Viva. Già perchè nei giorni scorsi proprio durante la trasmissione di Telenord "Tiro Incrociato" la rappresentante in Liguria del partito di Renzi Raffaella Paita aveva scosso Dello Strologo: "Non abbiamo ancora deciso se appoggiarlo perchè non è ancora stato chiaro sulle grandi opere: le vuole oppure no?".

Oggi la senatrice Malpezzi ha replicato così ai nostri microfoni: "Genova è una città bellissima che ha davanti la grande sfida del Pnrr che sarà concentrato molto sul porto. Per farlo decollare ulteriormente servono infrastrutture anche stradali e ferroviarie che oggi mancano. Vedere che come città grande grande come Genova non sia collegata al resto del mondo è una assurdità".