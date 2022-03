Paita: "Finanziamento Finale-Andora e Pontremolese fondamentali per trasporto ferroviario in Liguria"

di Marco Innocenti

"Il raddoppio sulla Genova-Ventimiglia consente di superare la storica inadeguatezza della linea. La galleria di valico rafforza la connessione con l'Emilia"

Buone notizie in arrivo da Roma per il sistema ferroviario della Liguria. Ad annunciarle è la presidente della commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita: "L’inserimento nel ‘Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci’, posto come condizione dalla Commissione Trasporti della Camera, del finanziamento necessario a completare la linea Finale -Andora con il raddoppio del ponente ligure e a realizzare la galleria di Valico della ferrovia Pontremolese, sono due risultati molto importanti”.

“Si tratta di un passo fondamentale per il sistema del trasporto ferroviario ligure - prosegue la Paita - a cui ci siamo dedicati con grande impegno. Il completamento del raddoppio della linea Genova-Ventimiglia consentirà infatti di superare la storica inadeguatezza della linea ferroviaria che collega la regione alla Francia. La realizzazione della galleria di valico della Pontremolese permetterà invece di rafforzare la fondamentale connessione con l’Emilia e, soprattutto, di limitare la produzione di particolato atmosferico nel bacino padano. Per queste ragioni, non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione”.