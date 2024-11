GELLIFY vince gara FS: innovazione e tecnologia al servizio della mobilità del futuro

GELLIFY si aggiudica un contratto triennale con Ferrovie dello Stato Italiane, del valore di 8,8 milioni di euro, per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili. L’accordo segna un passo cruciale per l’evoluzione tecnologica e strategica della mobilità in Italia.

Progetto strategico – GELLIFY supporterà FS in attività di origination, mentoring, sperimentazione e trend analysis. L’obiettivo è individuare soluzioni innovative e scalabili per migliorare efficienza operativa, sostenibilità e competitività dei servizi del Gruppo.

Valore dell’incarico – La gara, dal valore complessivo di 8,8 milioni di euro, rappresenta uno degli investimenti più rilevanti nell’innovazione dei trasporti italiani.

Dichiarazione – “Siamo entusiasti di collaborare con Ferrovie dello Stato, leader in Italia ed Europa, per introdurre innovazione sostenibile e concreta”, ha affermato Michele Giordani, Chief of Strategy di GELLIFY.

Trasformazione digitale – FS punta su tecnologie avanzate come l’Internet of Things e il 5G per migliorare il monitoraggio delle infrastrutture, ridurre tempi di inattività e aumentare la sicurezza.

Sostenibilità – L’attenzione è anche sui carburanti alternativi e sull’elettrificazione, con FS protagonista dell’adozione di soluzioni green e innovative in Europa.

Biglietteria smart – I sistemi di pagamento contactless e automatizzati rappresentano il futuro della fruizione dei servizi ferroviari, offrendo maggiore praticità a passeggeri e operatori.

Ruolo di GELLIFY – Questa assegnazione consolida la posizione di GELLIFY come partner strategico nell’innovazione, dimostrando la capacità di rispondere alle sfide delle grandi organizzazioni.