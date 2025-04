Autotrasporto, dubbi di ASSOTIR sulle nuove regole del MIT: “Non tutelano davvero i trasportatori”

ASSOTIR accoglie con favore le nuove risorse annunciate dal Ministero dei Trasporti per il settore dell’autotrasporto, ma lancia un allarme sulle regole proposte: non garantiranno una reale tutela agli operatori, soprattutto sui temi chiave degli indennizzi per le soste e dei tempi di pagamento. È quanto emerso dopo il tavolo tecnico convocato dal MIT, in cui sono stati affrontati i nodi più urgenti del comparto, come riporta Ferpress.

Indennizzi e pagamenti – Al centro delle critiche di ASSOTIR ci sono i meccanismi previsti per l’indennizzo in caso di sosta prolungata durante le operazioni di carico e scarico, e per il rispetto del termine di pagamento delle fatture entro 60 giorni. “Difficilmente i trasportatori denunceranno i propri committenti – ha osservato Claudio Donati, segretario generale – perché troppo spesso si trovano in posizione di sudditanza commerciale”. Per Donati, l’unica via per rendere le regole efficaci è che “lo Stato intervenga direttamente nei controlli, senza aspettare le segnalazioni”.

Formazione – Tutte le associazioni presenti hanno chiesto di rimuovere l’obbligo di frequenza del corso per l’esame della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), lasciando al candidato la libertà di scegliere come prepararsi. L’esame, hanno ribadito, resta il vero punto di valutazione.

Risorse e fondo veicoli – Il MIT ha illustrato la ripartizione delle risorse strutturali per il 2025 e ha comunicato il recupero di 41 milioni per coprire domande di investimento passate. Accolto positivamente da ASSOTIR anche il nuovo fondo da 590 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare, operativo dal 2027.

Proposte normative – ASSOTIR tornerà a chiedere l’attuazione del Regolamento UE 1055/2020, che lega il numero di mezzi al fatturato dell’azienda. “È l’unico modo per ridurre l’abuso del subappalto e garantire tariffe eque”, ha concluso Donati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.