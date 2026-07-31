Genova Industrie Navali: 22 milioni di utile, riconferma per Garrè

Il gruppo Gin (Genova industrie navali), uno dei principali operatori privati della cantieristica navaleItalia e nel Mediterraneo, ha approvato il bilancio consolidato 2025, che si chiude con un valore della produzione vicino ai 500 milioni di euro (+13% sul 2024), Ebitda a 57 milioni e un utile netto di 22 milioni. Gin ha rinnovato il consiglio di amministrazione, confermando presidente e amministratore delegato Ferdinando Garrè.

Il gruppo, cui fanno capo fra l'altro i cantieri T. Mariotti e San Giorgio del porto, Chantier naval de Marseille e Piombino industrie marittime, nel corso del 2025 ha realizzato investimenti per circa 18 milioni di euro e aumentato del 13% il numero dei dipendenti (circa 850 in tutto).

Fanno parte del consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2026-2028, oltre a Garrè (Effe.Gi. Group), Marco Ghiglione (IN.GE.) che continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente, Marco Bisagno (IN.GE.), Pierenrico Beraldo (Effe.Gi. Group), Aldo Negri (Finsea), Luigi Negri (Finsea) e Eugenio Santagata (Fincantieri).

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