Ex Ilva, Palombo (rsu Fiom Cgil) a Telenord: "Cornigliano strategica, basta sciacallaggio sulle aree"

A pochi giorni del nuovo vertice convocato a Roma sul futuro dell'ex Ilva, torna al centro del dibattito il destino dello stabilimento di Cornigliano e, più in generale, della siderurgia italiana. A fare il punto è Armando Palombo, delegato Rsu della Fiom Cgil, intervenuto alla trasmissione Liguria Live su Telenord.

Nel corso dell'intervista, Palombo ha analizzato le prospettive del comparto siderurgico, ribadendo il ruolo strategico del sito genovese all'interno del sistema produttivo nazionale e sottolineando la necessità di garantire continuità industriale e occupazionale.

Il rappresentante sindacale ha inoltre denunciato quello che definisce uno «sciacallaggio» nei confronti delle aree dello stabilimento, riferendosi alle pressioni di Confindustria per destinare gli spazi a utilizzi alternativi rispetto alla produzione industriale.

Palombo ha poi ricordato che esiste già una soluzione operativa in grado di garantire la continuità dello stabilimento di Cornigliano, indipendentemente dagli sviluppi giudiziari legati al sito di Taranto, sostenendo che il futuro dell'impianto genovese non debba essere subordinato alle vicende dell'acciaieria pugliese.

Nel suo intervento ha infine rivendicato la competitività della produzione di Cornigliano, definendola una realtà strategica non solo per Genova, ma per l'intera filiera siderurgica italiana, e ha ribadito la necessità che le istituzioni e il Governo assumano decisioni capaci di assicurare un futuro industriale al comparto.

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