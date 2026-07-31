Tunnel subportuale, a Webuild il maxi appalto da 803 milioni. Bucci: "Passo che Genova attendeva da decenni"

Nuovo passo avanti per il tunnel subportuale di Genova. Webuild si è aggiudicata il contratto da 803 milioni di euro per la realizzazione del Lotto B, la sezione centrale dell'infrastruttura considerata la più delicata dal punto di vista ingegneristico perché attraverserà il sottosuolo della città e del bacino portuale.

L'appalto, affidato da Autostrade per l'Italia, sarà eseguito da Webuild con una quota del 90% e dalla controllata SELI Overseas per il restante 10%. L'intervento rappresenta uno dei tasselli principali del progetto destinato a ridisegnare la mobilità del capoluogo ligure.

Il nuovo collegamento avrà una lunghezza complessiva di circa 4,2 chilometri, dei quali 3,4 chilometri in galleria. Sono previste due canne parallele, una per ogni senso di marcia, che collegheranno San Benigno con viale Brigate Partigiane, attraversando il porto a oltre 40 metri di profondità e passando sotto la collina di Carignano.

Per lo scavo sarà impiegata una talpa meccanica (TBM) del diametro di quasi 16 metri, una delle più grandi mai utilizzate in Italia. La macchina realizzerà complessivamente circa 7 chilometri di gallerie, affrontando lavorazioni particolarmente complesse, tra cui il passaggio sotto il livello del mare e in terreni dalle caratteristiche geologiche difficili, senza interrompere le attività del porto e della città.

L'obiettivo dell'opera è separare il traffico urbano da quello diretto al porto, oggi concentrato sugli stessi assi viari. Una volta completato, il tunnel consentirà di alleggerire la congestione nelle aree centrali, ridurre emissioni e rumore e migliorare i collegamenti tra i quartieri cittadini.

Il progetto comprende anche interventi di riqualificazione urbana e ambientale. Tra questi figurano nuove sistemazioni paesaggistiche nelle aree di accesso al tunnel e la realizzazione del Parco della Lanterna, che sarà costruito utilizzando parte dei materiali provenienti dagli scavi secondo criteri di economia circolare.

Durante la fase di costruzione si stima la creazione di oltre 700 posti di lavoro, considerando sia il personale direttamente impiegato sia l'indotto.

Con questo nuovo incarico Webuild rafforza ulteriormente la propria presenza nei grandi cantieri liguri. Il gruppo è infatti già impegnato nella costruzione della Nuova Diga Foranea del porto di Genova e nella realizzazione del Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova, infrastrutture destinate a integrare porto, rete ferroviaria e viabilità cittadina all'interno del corridoio europeo Reno-Alpi.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Liguria e commissario di Governo Marco Bucci, che ha definito l'aggiudicazione "un ulteriore passo nel processo di rinnovamento infrastrutturale che Genova attendeva da decenni". Secondo Bucci il tunnel contribuirà a migliorare la mobilità urbana, alleggerire il traffico cittadino e portuale e restituire nuovi spazi alla città, confermando il ruolo strategico di Genova e della Liguria nel sistema logistico internazionale.

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