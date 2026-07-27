Terna porta la transizione energetica nelle scuole: in Liguria coinvolti 550 studenti

Si è conclusa l'edizione 2025-2026 della Formazione Scuola Lavoro di Terna, il progetto che avvicina gli studenti delle scuole superiori al mondo dell'energia e alle professioni del futuro. A livello nazionale hanno partecipato oltre 2.000 ragazze e ragazzi, per un totale di quasi 20.000 ore di formazione, mentre in Liguria sono stati coinvolti circa 550 studenti di otto istituti delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia.

L'iniziativa, promossa dal gruppo guidato da Pasqualino Monti, ha interessato le classi quarte e quinte di oltre 50 scuole distribuite in 15 regioni italiane. Il percorso ha approfondito il funzionamento del sistema elettrico nazionale e le sfide della transizione energetica, affrontando anche temi legati alla cybersecurity, alla robotica, alla programmazione e all'innovazione tecnologica.

Le attività, coordinate dall'Academy di Terna, hanno alternato lezioni teoriche a esperienze interattive, come simulazioni e minigiochi che hanno permesso agli studenti di conoscere da vicino alcune delle operazioni svolte dai tecnici dell'azienda, tra cui la salita ai tralicci.

Al progetto hanno preso parte anche la Faculty aziendale e il team Recruiting di Terna, offrendo momenti di orientamento e confronto con professionisti del settore. In alcune scuole sono stati coinvolti anche docenti e famiglie, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e sulle opportunità offerte dal comparto energetico.

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