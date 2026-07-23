Consegnata a Genova Explora III, terza nave del brand dei viaggi di lusso di Msc

La cerimonia di consegna di Explora III, terza unità realizzata da Fincantieri per Explora Journeys, brand di viaggi oceanici di lusso del gruppo Msc, e prima della serie alimentata a gas naturale liquefatto, si è svolta oggi nel cantiere di Sestri Ponente (Genova), con Lorella Cuccarini come presentatrice. Con la consegna della nuova unità, salutata dal tradizionale lancio della bottiglia sulla chiglia, madrina Maya Aponte la quattordicenne figlia di Diego Aponte, presidente di Msc, la flotta raggiunge la metà delle navi ad oggi previste. Tre navi infatti sono già operative mentre le tre restanti sono in costruzione (sempre da Fincantieri) e saranno consegnate nel giro di due anni: Explora IV ed Explora V nel 2027 ed Explora VI nel 2028. "La consegna di Explora III segna un'altra importante tappa nella realizzazione della nostra visione per Explora Journeys - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione crociere del Gruppo Msc -. In soli tre anni, abbiamo definito una prospettiva nuova e distintiva nei viaggi oceanici. Ho sempre pensato che il real estate più prezioso al mondo si trovi in mare. Nessun hotel sulla terraferma è in grado di offrire gli stessi panorami in continua evoluzione, la stessa emozione dell'arrivo o il privilegio di risvegliarsi ogni mattina in un luogo diverso". "L'ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto (Lng) - aggiunge l'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero - segna una tappa significativa di questo percorso". Realizzate tutte in Italia da Fincantieri, le sei unità Explora Journeys rappresentano un investimento complessivo superiore ai 3,5 miliardi di euro da parte di Msc, che ha sua volta, secondo i calcoli, genera un impatto sull'economia italiana di oltre 15 miliardi, garantendo ricadute sull'indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria. Explora III può utilizzare combustibili rinnovabili come il bio-Gnl, il Gnl sintetico e i biofuel e può allacciarsi alla rete elettrica in banchina.

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