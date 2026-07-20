Ansaldo Energia torna negli Stati Uniti dopo oltre trent'anni: maxi commessa per otto turbine destinate a un data center in Texas

Ansaldo Energia torna protagonista sul mercato statunitense con una commessa strategica che segna il suo rientro, dopo oltre trent'anni, nel settore dei nuovi impianti di generazione elettrica negli Stati Uniti. L'azienda ha infatti firmato un contratto con Pacifico Energy per la fornitura di otto turbine a gas AE64.3A, complete dei relativi generatori, destinate a un impianto di produzione di energia che alimenterà un importante data center in Texas. Le prime consegne sono previste nel 2027.

L'accordo rappresenta un passaggio significativo nella strategia di espansione internazionale del gruppo genovese e si inserisce in un mercato in forte crescita, trainato dalla domanda energetica generata dall'intelligenza artificiale e dall'espansione delle infrastrutture digitali.

Le turbine AE64.3A, progettate per operare a 60 Hz, sono la soluzione di piccola taglia di classe F del portafoglio Ansaldo Energia. Con oltre 70 unità installate nel mondo e più di quattro milioni di ore operative equivalenti, il modello si distingue per affidabilità, rapidità di avviamento e flessibilità d'impiego. Caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto ai data center, dove continuità del servizio, efficienza e sicurezza dell'approvvigionamento energetico rappresentano requisiti fondamentali.

Le turbine possono essere utilizzate sia in impianti collegati alla rete elettrica sia in configurazioni "Behind-the-Meter", dedicate all'autoproduzione di energia. Inoltre, possono essere impiegate in sistemi di cogenerazione, consentendo di incrementare l'efficienza energetica e garantire al tempo stesso la massima disponibilità operativa delle infrastrutture digitali.





«Questo progetto evidenzia il ruolo sempre più importante della generazione elettrica flessibile alimentata a gas nel sostenere l'espansione delle infrastrutture digitali per l'intelligenza artificiale», ha dichiarato Stefano Gianatti, Executive Vice President Thermal New Units di Ansaldo Energia. «In un contesto in cui gli operatori dei data center cercano soluzioni affidabili e scalabili, il portafoglio tecnologico di Ansaldo Energia è in grado di garantire una fornitura di energia sicura, efficiente e affidabile per applicazioni che richiedono la massima continuità operativa».

Secondo Gianatti, la crescita dell'intelligenza artificiale e dei servizi digitali sta determinando una domanda senza precedenti di energia disponibile in modo continuo, rendendo la AE64.3A una soluzione particolarmente adatta a rispondere alle esigenze in costante evoluzione del settore.

L'intesa con Pacifico Energy apre inoltre la strada a possibili nuove collaborazioni negli Stati Uniti, in un comparto, quello dei data center, destinato a espandersi ulteriormente nei prossimi anni e considerato tra i più promettenti per il mercato della generazione elettrica.

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