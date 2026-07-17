CNA Liguria, neosegretario Barbara Banchero a Telenord: "Una sfida storica tra ricambio generazionale, burocrazia e caro energia"

Barbara Banchero è stata appena eletta alla guida di CNA Liguria, prima donna a ricoprire l'incarico di segretario regionale dell'associazione. Ospite di "Liguria Live" a Telenord, la Banchero ha analizzato le principali sfide che attendono il comparto dell'artigianato e delle piccole e medie imprese liguri, soffermandosi in particolare sul ricambio generazionale, sul peso della burocrazia e sull'impatto dei costi dell'energia, temi che continuano a incidere sulla competitività delle aziende del territorio.

L'intervista ha rappresentato anche l'occasione per riflettere sul significato della sua nomina, che segna una svolta nella storia di CNA Liguria con l'elezione della prima donna alla guida dell'organizzazione regionale. Un approfondimento dedicato al futuro delle imprese liguri, tra innovazione, sostenibilità e le sfide che il tessuto produttivo sarà chiamato ad affrontare nei prossimi anni.

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