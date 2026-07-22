Liguria, lavoro: oggi in Regione incontro sindacale su formazione, caporalato, previdenza complementare

Formazione, caporalato e previdenza complementare sono stati gli argomenti trattati questa mattina in Regione Liguria durante l'incontro sindacale tra il Presidente Marco Bucci, gli assessori competenti e Cgil Cisl Uil.

Per la Cgil la formazione professionale deve essere direzionata a governare il mercato del lavoro intervenendo sulla qualità dell'occupazione e favorendo l'integrazione, sia attraverso politiche attive del lavoro sia attraverso investimenti sullo sviluppo che tengano conto dei fabbisogni espressi dalle imprese. Dare ai giovani concrete opportunità di lavoro, mantenere alti gli standard professionali di chi è già impiegato, garantire uno sviluppo di qualità, deve essere l'assunto dal quale si parte per intervenire sul sistema formativo ligure. A questo proposito è stata definita per settembre la convocazione di un tavolo di confronto tra Regione Liguria parti sociali e parti datoriali.

Sul tema del caporalato la Cgil, che a seguito dei fatti di Vado aveva inoltrato richiesta specifica di incontro, ha chiesto alla struttura commissariale di farsi carico della ricollocazione dei lavoratori della RBB rimasti senza reddito e cassa integrazione, a rischio alloggio e permesso di soggiorno. Alla Regione Liguria è stato chiesto che, in caso di situazioni limite come quella del savonese, si attivi un fondo a tutela dei lavoratori coinvolti. Per la CGIL è necessario che insieme al sostegno concreto a chi direttamente o indirettamente è vittima di caporalato, si affianchi il messaggio che nessuno deve essere lasciato solo davanti all'illegalità. Infine è stato affrontato il tema della previdenza complementare sulla quale la Cgil ha espresso contrarietà alle forme di attuazione previste dall'autonomia differenziata. Per la Cgil occorre tutelare i fondi contrattuali che datori di lavoro e sindacati costruiscono da decenni per la previdenza senza alcuna necessità di distrarre risorse pubbliche in favore delle assicurazioni private.

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