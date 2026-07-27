Nucleare: Ansaldo Energia e RINA firmano un accordo per lo sviluppo della filiera italiana

Rafforzare la filiera nucleare italiana e accompagnare le imprese verso l’accesso a un mercato globale in forte espansione. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Ansaldo Energia e RINA, firmato dagli amministratori delegati delle due realtà, Fabrizio Fabbri e Carlo Luzzatto.

L’intesa punta a coinvolgere soprattutto aziende oggi non attive direttamente nel settore nucleare, ma in possesso di competenze industriali e tecnologiche trasferibili, con l’obiettivo di ampliare la base produttiva nazionale e creare nuove opportunità per il sistema industriale italiano.

Il progetto prevede un percorso strutturato per accompagnare le imprese nella qualificazione al settore: dalle valutazioni preliminari all’analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli standard internazionali, fino agli interventi necessari per ottenere certificazioni e requisiti richiesti dal mercato nucleare.

RINA supporterà le aziende nel processo di certificazione e qualificazione, mentre Ansaldo Energia metterà a disposizione la propria esperienza industriale, condividendo esigenze e prospettive del settore e favorendo anche iniziative di sostegno finanziario ai processi di adeguamento attraverso strumenti pubblici dedicati all’internazionalizzazione e allo sviluppo industriale.

L’accordo nasce in un momento di forte crescita dell’interesse internazionale verso l’energia nucleare, considerata sempre più strategica per la sicurezza energetica e per il percorso di decarbonizzazione. Nel mondo sono oggi operativi oltre 420 reattori, con una capacità complessiva superiore ai 400 gigawatt, mentre più di 60 impianti sono in costruzione. Il nucleare rappresenta circa il 10% della produzione mondiale di energia elettrica e, secondo le stime dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, gli investimenti globali nel settore potrebbero raggiungere i 120 miliardi di dollari all’anno entro il 2030, con una possibile triplicazione della capacità installata entro il 2050.

Le imprese interessate a partecipare all’iniziativa possono consultare i siti di Ansaldo Energia e RINA per conoscere modalità e informazioni di adesione.

«Rafforzare la capacità industriale del Paese è un passaggio essenziale per mettere le aziende italiane nelle condizioni di cogliere le opportunità di un mercato nucleare in forte crescita – ha dichiarato Fabrizio Fabbri, amministratore delegato di Ansaldo Energia –. Siamo lieti di avviare questa iniziativa insieme a un partner di primo piano come RINA, proseguendo il percorso già intrapreso da Ansaldo Energia con iniziative come l’accordo con SIMEST a sostegno della crescita e dell’internazionalizzazione della filiera».

Carlo Luzzatto, amministratore delegato e direttore generale di RINA, ha sottolineato il valore strategico dell’accordo: «La crescente attenzione verso l’energia nucleare a livello internazionale apre nuove prospettive per il tessuto industriale italiano. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare le imprese in un percorso di qualificazione che consenta loro di acquisire competenze e requisiti necessari per operare in un settore caratterizzato da elevati standard normativi, tecnologici e di sicurezza».

Soddisfazione anche da parte dell’Associazione Italiana Nucleare. Il presidente Stefano Monti ha definito l’iniziativa «di fondamentale importanza per rafforzare e coordinare una filiera nucleare nazionale che già oggi può contare su competenze e capacità industriali maturate anche attraverso importanti realizzazioni all’estero».

Secondo Monti, il patrimonio di conoscenze e professionalità sviluppato dall’industria italiana dovrà essere ulteriormente consolidato per rispondere sia alle opportunità offerte dai nuovi progetti internazionali sia ai programmi nucleari che potrebbero svilupparsi nei prossimi anni in Italia.

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