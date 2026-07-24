Genova, Salone Nautico 2026, boom di adesioni: l’edizione di ottobre è già sold out

Il Salone Nautico Internazionale di Genova torna dall’1 al 6 ottobre con una novità già significativa: gli spazi espositivi sono in overbooking, con liste d’attesa per gli operatori interessati a partecipare. Un risultato che arriva in un momento complesso per il comparto, soprattutto per la piccola e media nautica, alle prese con tre stagioni consecutive di difficoltà e con un mercato condizionato dall’incertezza dello scenario politico internazionale.

A sottolinearlo è il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, che presenta le prime novità della 66esima edizione della manifestazione. «Siamo ancora una volta in controtendenza rispetto a quanto accade normalmente ai saloni e alle fiere in periodi difficili», spiega.

Uno dei fattori che ha favorito la crescita dell’interesse degli espositori è il ritorno della manifestazione nel mese di ottobre, dopo oltre dieci anni di svolgimento a settembre. La nuova collocazione temporale permette al Salone di evitare la sovrapposizione con gli appuntamenti di Cannes e Montecarlo, rafforzando il ruolo di Genova nel calendario internazionale della nautica.

«Questa data ci dà una spinta importante – afferma Formenti – perché consente al Salone Nautico di Genova di tornare a crescere. Anche i cantieri che producono imbarcazioni più grandi stanno valutando la presenza a Genova, cosa che in passato non sempre riuscivano a fare per la disponibilità limitata dei mezzi».

Tra le principali novità dell’edizione 2026 ci sarà anche il coinvolgimento del Palasport, che ospiterà un’area del Salone aperta gratuitamente al pubblico. Uno spazio pensato per avvicinare un pubblico più ampio al mondo della nautica, con esposizioni di piccole imbarcazioni, gommoni con motorizzazioni più accessibili e soluzioni dedicate a chi vuole entrare per la prima volta nel settore.

Grande attenzione sarà riservata anche ai giovani e alla formazione professionale. In collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria saranno presentate iniziative dedicate alle professioni del mare, oltre alle attività legate al patentino nautico di categoria D, rivolto ai ragazzi dai 16 anni e considerato il primo passo verso la patente nautica.

Il programma comprenderà inoltre aree dedicate alla vela, ai foil, alla nautica sostenibile e alle startup innovative, confermando il Salone come vetrina non solo per il mercato, ma anche per la formazione e il futuro del settore.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.