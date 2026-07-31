Erg cresce nel primo semestre: ricavi a 409 milioni e margine operativo lordo in aumento del 9%

Erg chiude il primo semestre con risultati in crescita, grazie al contributo dei nuovi impianti entrati in esercizio e alla gestione del portafoglio rinnovabili. Il gruppo genovese dell’energia registra ricavi adjusted pari a 409 milioni di euro, in aumento rispetto ai 378 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il margine operativo lordo adjusted, al netto degli special items, raggiunge 295 milioni di euro, con una crescita di 25 milioni (+9%) rispetto ai 271 milioni del primo semestre 2025. In aumento anche il risultato operativo netto adjusted, pari a 154 milioni di euro contro i 134 milioni dello scorso anno, e il risultato netto di Gruppo adjusted, che sale a 95 milioni rispetto agli 83 milioni precedenti.

Il risultato netto di Gruppo si attesta invece a 64 milioni di euro, rispetto ai 78 milioni registrati nel primo semestre 2025. Nel periodo gli investimenti complessivi sono stati pari a 203 milioni di euro, in crescita rispetto ai 143 milioni dell’anno precedente.

“Siamo soddisfatti dei risultati positivi del periodo, sostenuti dal contributo dei nuovi asset entrati in esercizio, in particolare nel Regno Unito, e dalla gestione ottimale del nostro portafoglio”, commenta l’amministratore delegato di Erg, Paolo Merli.

Nel corso del semestre il gruppo ha completato l’integrazione degli impianti eolici acquisiti all’inizio dell’anno in Inghilterra e ha beneficiato del pieno contributo del parco eolico di Corlacky, sviluppato internamente in Irlanda del Nord. Le nuove attività hanno portato a un incremento complessivo di 120 megawatt di capacità installata nel Regno Unito.

Erg prosegue ora il lavoro sul nuovo piano industriale, che sarà presentato alla comunità finanziaria nella prima parte del 2027.

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