Genova, inclusione giovanile: percorsi personalizzati nei quartieri

Il progetto “Nuove Energie in Periferia”, promosso dal Comune di Genova attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità e realizzato con Job Centre srl, ha attivato 269 percorsi personalizzati per ragazzi e ragazze tra i 13 e i 29 anni residenti nei quartieri del Municipio Medio Ponente. La fascia più numerosa, tra i 13 e i 20 anni, rappresenta 36 nazionalità diverse.

Avviato nel 2021 nell’ambito del fondo nazionale per le Politiche migratorie, il progetto ha costruito una rete tra scuole, famiglie, istituzioni e giovani, con l’obiettivo di favorire inclusione, socializzazione e orientamento. Durante la restituzione dei risultati al Genova Blue District e in Palazzo Tursi, il vicesindaco Alessandro Terrile e la consigliera delegata alle Politiche giovanili Francesca Ghio hanno sottolineato l’importanza del supporto individuale e dei materiali didattici personalizzati, fondamentali soprattutto nei primi periodi di frequenza scolastica.

I partecipanti provengono da diversi contesti educativi: 69 studenti di scuola media, 174 di istituti superiori o percorsi professionali, 9 dei CPIA e 17 universitari dell’Università di Genova. Grazie alla collaborazione con oltre 25 enti e associazioni, il progetto ha offerto laboratori, corsi e strumenti formativi, con più di 1.100 interventi a supporto dei percorsi individuali.

Un ruolo centrale ha avuto la peer education inter-istituto, cresciuta negli anni fino a coinvolgere 84 studenti in 47 incontri per 164 ore di laboratorio nell’anno scolastico 2024/2025. Anche i laboratori scolastici collettivi hanno permesso di raggiungere centinaia di studenti, con attività di orientamento e conoscenza di sé. Durante l’estate 2024, il programma “Energie in Movimento” ha promosso la scoperta del territorio e nuovi interessi, con 52 incontri e 437 presenze complessive di 59 studenti provenienti da 22 nazionalità.

Il progetto conferma un modello di inclusione solido, con risultati concreti nella partecipazione giovanile e nel rafforzamento del tessuto sociale dei quartieri.

