Genova: incendio in un hotel nei pressi della Lanterna, chiuso da un anno

I vigili del fuoco sono intervenuti a San Benigno per domare le fiamme divampate nell'Hotel Columbus, aperto ai tempi del Cinquecentenario della scoperta dell'America e chiuso da quasi un anno, in attesa di una riapertura o di una nuova destinazione d'uso. L'immobile si trova a pochi passi dalla Lanterna a brevissima distanza da una caserma dei vigili del fuoco.

L'incendio è divampato al terzo dei cinque piani dell'edificio ed è stato rapidamente spento. L'ipotesi è che le fiamme siano state innescate da persone entrate nell'immobile, altrimenti deserto dalla chiusura.

