Genova, inaugurata la Festa dello Sport con i sorrisi di 2.157 bambini

GENOVA - Emozioni a non finire per l’Olimpiade delle Scuole, l’evento più partecipato della prima giornata della Festa dello Sport, realizzata Porto Antico di Genova spa e Stelle nello Sport nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport.

Sono stati 2157 bambini, appartenenti a 115 classi e accompagnati da 228 insegnanti, a scendere in campo per provare le 55 aree sportive distribuite negli oltre 130.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova. Grande successo in acqua anche per il Palio remiero delle Scuole. L’Olimpiade delle Scuole si è poi conclusa sul palco Mandraccio dove ad applaudire gli studenti, insieme alle autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione, sono stati Stefania Belmondo, leggenda Olimpica dello sci di fondo e oggi Ambassador di Milano Cortina 2026, e le Farfalle della Ritmica dell’Aeronautica Militare: Milena Baldassarri, Alessia Maurelli, Martina Santandrea e Agnese Duranti.

Una mattinata dedicata anche al programma Gen26, l'Education Programme di Milano Cortina 2026. Un pomeriggio segnato dalle evoluzioni spettacolari di Vanni Oddera., protagonista di un evento benefico a favore di Unitalsi ligure e di due momenti dedicati alle scuole e a oltre 100 ragazzi con grazie alla moto-terapia. Tra le attività più gettonate della giornata, l’atletica leggera, la ginnastica, il rugby, gli sport equestri e le aree a Calata Falcone Borsellino gestite da Aeronautica, Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, oltre alle varie opportunità offerte dall’area Decathlon.

Il programma di domani, sabato 24 maggio

Dalle 10 alle 19, migliaia di sportivi di tutte le età potranno mettersi alla prova nelle discipline più tradizionali e in tutte quelle più originali e innovative. Per tutti i bambini sarà in distribuzione il tradizionale PASSAPORTO DELLO SPORT, il “documento” che accompagna i giovani sportivi attività dopo attività, e che consente di conquistare gadget, premi, buoni sconto per le attrazioni del Porto Antico e l’attestato di partecipazione.

Le “farfalle” dell’Aeronautica Militare saranno protagoniste alle ore 16:30) nella Festa della Ginnastica sotto il tendone, fiore all’occhiello di un ricco programma che prevede in Piazza delle Feste anche le premiazioni del concorso scolastico “Il Bello dello sport” (10.425 elaborati), il tradizionale Auxilium Day (ore 14) e il Galà delle Arti Orientali Uisp (ore 20,30). Grande spettacolo anche sulla pedana allestita al Mandraccio dal Comitato organizzatore degli Europei di Scherma. Alle ore 16 si esibiranno alcune stelle azzurre tra cui Edoardo Luperi e Matteo Iacomoni che poi saluteranno il pubblico, affiancate da Valentina Vezzali, sul palco centrale. Nell’area Decathlon in Calata Falcone e Borsellino arriva la novità della pallamano mentre in mattinata saranno grandi protagonisti anche gli Insuperabili sul campo allestito in Calata Gadda.

Giornata speciale anche per la Asd Musica & Magia, polisportiva affiliata al Csi, unica in Liguria a fare il quidditch, lo sport di Harry Potter. Ci sarà anche la danza kpop, un nuovo stile che sta spopolando in Europa e Italia, con le prime due istruttrici italiane di danza e derivati certificate dal CSI che riceveranno la qualifica ufficiale proprio alla Festa dello Sport.

ORE 10.00 Trofeo UISP di Basket 3vs3 – Calata Gadda

ORE 10.00 Calcio con gli “Insuperabili” – Calcio – Calata Gadda

ORE 10.00 Scopri la Spada Coreana con la Hwasong – Area Stelle – Piazzale Mandraccio

ORE 10.00 Le sfide della Pallamano – Area Decathlon – Calata Falcone e Borsellino

ORE 11.00 Premiazioni “Il Bello dello Sport” – Piazza delle Feste

ORE 12.00 Lo spettacolo della Savate firmato Ardita – Area Stelle – Piazzale Mandraccio

ORE 14.00 Auxilium Day – Piazza delle Feste

ORE 14.00 Prova il Basket con il Cus Genova – Calata Gadda

ORE 14.00 Scopri le Arti Marziali della Fijlkam – Area Stelle – Piazzale Mandraccio

ORE 14.00 La Sampdoria alla Festa - Calata Gadda

ORE 16.00 Esibizione delle Stelle della scherma azzurra – Piazzale Mandraccio

ORE 16.00 Auxilium Test Basket - Calata Gadda

ORE 16.00 Basko in Festa per lo Sport – Palco Mandraccio

ORE 16.30 Festa della Ginnastica FGI Liguria - Piazza delle Feste

ORE 16.30 Il calcio con il Molassana Boero - Calata Gadda

ORE 17.00 La danza del “Lido” – Area Stelle – Piazzale Mandraccio

ORE 20.30 Galà delle Discipline Orientali UISP – Piazza delle Feste

Lezioni ed esibizioni non stop anche sul Palco Fitness e sul Palco Olistico

Palco Fitness

10:00 – 10:45 Jump and Smile

10:45 – 11:30 Zumba

11:30 – 12:15 Ura Pau delle Isole Cook

12:15 – 13:00 Allenamento Ormonale Metabolico

13:00 – 13:45 Aerofunk

13:45 – 14:30 Lady Ginga (Semba, Kizomba e Afrohouse)

14:30 – 15:15 Zumba

15:15 – 16:00 Balla & Brucia

16:00 – 16:45 Salsation Fitness

16:45 – 17:30 Zumba

17:30 – 18:15 Cardio Tono

18:15 – 19:00 Salsa Open

Palco Olistico (Isola delle Chiatte)

10:00 – 11:00 Yoga Pilates

11:00 – 12:00 Pilates

12:00 – 13:00 YogaFlex Fitness

13:00 – 14:00 Pilates

14:00 – 15:00 Pilates Fusion

15:00 – 16:00 Pilates

16:00 – 17:00 GingaFit Coreografico

17:00 – 18:00 Danze creole delle Mauritius

18:00 – 19:00 Workshop di Tribal Belly Dance

19:00 – 20:00 Stretching al tramonto

