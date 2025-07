Genova: inaugurata a San Teodoro l’area esterna del Centro del Riuso, tra sostenibilità, cultura e socialità

È stato inaugurato oggi pomeriggio a San Teodoro il nuovo spazio esterno attrezzato del Centro del Riuso e del Riparo “Surpluse” di via Bologna, un progetto pensato per trasformare il centro in un luogo di incontro, partecipazione e promozione della cultura del riuso e della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa è promossa da Assoutenti Liguria ODV, nell’ambito del Patto di Collaborazione con il Comune di Genova, il CEAS, il Municipio II Centro Ovest e AMIU Genova. Il nuovo allestimento – con ombrelloni, sedie, nebulizzatori e spazi pensati per attività pubbliche – sarà disponibile per tutta la cittadinanza fino al 30 settembre, con un ricco calendario di eventi e laboratori per tutte le età.

"L’inaugurazione di questa nuova area esterna – ha dichiarato Tiziana Beghin, assessore al Commercio del Comune di Genova – rappresenta un passo importante per rendere questo spazio ancora più aperto, accogliente e vivo. Il Centro del Riuso promuove un modello sostenibile di consumo e rispetto per l’ambiente, e questo spazio rinnovato ci ricorda che il riuso è anche un gesto culturale, educativo e collettivo".

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, con il monologo teatrale “Una partigiana di nome Tina” – omaggio alla figura di Tina Anselmi, partigiana e prima donna ministro della Repubblica – curato da Milena Lanzetta e dal Coro del Circolo UniAuser San Teodoro. A seguire, letture tratte dalla Costituzione italiana e da lettere dei condannati a morte della Resistenza.

Il programma delle attività continuerà per tutta l’estate. Domani, martedì 22 luglio alle ore 18, si terrà il primo evento in calendario: un corso gratuito di compostaggio domestico a cura di AMIU. Nei mesi successivi sono previsti laboratori per bambini e ragazzi sul riuso e l’alimentazione, oltre a momenti di intrattenimento con giochi da tavolo, letture di libri e un incontro sull’intelligenza artificiale.

