Genova: in servizio il primo dei 112 filobus del progetto Assi di Forza di AMT

Ha iniziato a circolare sulla linea 20 il primo dei nuovi filobus completamente elettrici Solaris, acquistati da AMT in qualità di soggetto attuatore per conto del Comune di Genova, all’interno del programma “4 Assi di Forza”.

All’inaugurazione del servizio erano presenti il sindaco facente funzioni e l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, insieme alla presidente di AMT Ilaria Gavuglio.

Il progetto prevede l’arrivo complessivo di 112 filobus Solaris, finanziati con fondi del PNRR stanziati dal Ministero dei Trasporti per sostenere la transizione ecologica del capoluogo ligure. Si tratta di un investimento di circa 100,8 milioni di euro. Al momento, 39 mezzi sono già stati consegnati ed entrati a far parte della flotta.

Essendo il primo veicolo di una serie destinata a rinnovare progressivamente il trasporto cittadino, questo modello è stato sottoposto nei mesi scorsi a un accurato iter di omologazione e a rigorosi test tecnici da parte del ministero, data l’elevata complessità tecnologica del mezzo, che si integra in un sistema infrastrutturale altamente avanzato. Conclusa la fase di collaudo, il filobus è ora pronto per il servizio, andando a rimpiazzare uno dei veicoli articolati attualmente in circolazione sulla linea 20. Nei prossimi mesi anche gli altri modelli entreranno gradualmente in funzione, accompagnando lo sviluppo del progetto lungo le quattro direttrici principali della città.

Il modello in servizio è un Solaris Trollino nT18, lungo 18 metri e capace di ospitare fino a 133 passeggeri. Si tratta di un veicolo ecologico all’avanguardia, equipaggiato con la tecnologia Imc (In motion charging), che gli consente di operare sia in modalità aerea (bifilare), sia tramite alimentazione a batteria, grazie a quattro pacchi batteria collocati sul tetto e nella parte posteriore. Gli interni sono progettati per offrire il massimo comfort: 36 posti a sedere, due spazi dedicati a persone con disabilità, accessibili tramite apposita rampa, e 40 prese USB. Il veicolo dispone inoltre di illuminazione LED, aria condizionata (inclusa nella cabina guida), e un alto livello di sicurezza, garantito dalla cabina di guida completamente separata e da un sistema di videosorveglianza composto da sei telecamere, più quattro dedicate al conteggio dei passeggeri.

Il debutto del nuovo filobus segna anche l’avvio di una fase di sperimentazione per il sistema di bigliettazione elettronica promosso dalla Regione Liguria: per circa un mese, a bordo saranno presenti una hostess e uno steward con il compito di assistere i passeggeri nell’uso della nuova obliteratrice, nella validazione del biglietto e nell’introduzione al sistema digitale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.