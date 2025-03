Genova, Ilaria Cavo chiede il lutto cittadino per la vittima della tragedia di piazza Paolo Da Novi

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Ilaria Cavo chiede il lutto cittadino per la vittima della tragedia di Genova

2️⃣ La coalizione di centrodestra annulla la conferenza stampa di presentazione del ticket Piciocchi-Cavo

3️⃣ Stop a tutte le iniziative elettorali fino a sabato in segno di rispetto

La notizia nel dettaglio

Dopo la tragedia avvenuta in piazza Paolo Da Novi, in cui ha perso la vita Francesca Testino, la deputata di Noi Moderati e candidata vicesindaca del centrodestra, Ilaria Cavo, ha chiesto alle autorità comunali di proclamare il lutto cittadino. "Non può lasciare indifferenti quanto accaduto oggi a Genova – ha scritto Cavo – la perdita di una donna, dipendente pubblica, una nostra concittadina, una di noi. Alla sua famiglia il profondo cordoglio e vicinanza, insieme alla richiesta alle autorità di Genova di poter valutare se esistono gli estremi per proclamare il lutto cittadino".

Annullata la presentazione del ticket Piciocchi-Cavo – In segno di rispetto per la vittima e la sua famiglia, il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, insieme a Ilaria Cavo, ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista per domani, durante la quale avrebbero ufficializzato la loro candidatura congiunta per le elezioni amministrative.

Sospesa la campagna elettorale – La coalizione di centrodestra ha inoltre annunciato la sospensione di tutte le attività elettorali fino a sabato, rinviando ogni iniziativa prevista nei prossimi giorni. "Un presidio costante nei quartieri significa più ascolto, più prevenzione e un’azione più efficace contro il degrado e l’illegalità – ha dichiarato Piciocchi – ma in un momento di dolore per la città, riteniamo giusto fermarci per rispetto della vittima e della sua famiglia".

Indagini in corso – Nel frattempo, le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause del crollo della palma, un episodio che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del verde pubblico in città.

