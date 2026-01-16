Genova: il tribunale per i minorenni verso la paralisi “a causa della carenza di personale”

Il tribunale per i minorenni di Genova rischia una progressiva paralisi a causa di una grave carenza di personale, una situazione che mette a repentaglio non solo il funzionamento dell’ufficio giudiziario, ma soprattutto la tutela dei diritti dei minori. A lanciare l’allarme è la Fp Cgil Genova, che in una nota denuncia le criticità di un servizio essenziale per l’intera comunità.

Il sindacato ricorda come il tribunale non si occupi esclusivamente di giudizi, ma segua da vicino famiglie fragili, minori in condizioni di grave disagio, affidi, adozioni e casi di allontanamento dal nucleo familiare per motivi di protezione. Un lavoro spesso invisibile all’opinione pubblica, ma fondamentale.

La competenza territoriale dell’ufficio si estende a tutta la Liguria e alla provincia di Massa Carrara, per un bacino di circa due milioni di cittadini. A fronte di questa responsabilità, la pianta organica prevista è di 28 unità più la dirigente, già considerata insufficiente. Attualmente, però, il personale in servizio è sceso a 18 unità, un numero che nella pratica si riduce ulteriormente a causa di maternità, malattie e permessi per assistenza.

Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata: due posti di assistente giudiziario sono vacanti e l’eventuale copertura è rimandata ai concorsi del 2025, per i quali si attende ancora la graduatoria definitiva. Nel frattempo, si procede con soluzioni temporanee come tirocinanti universitari e post-universitari non retribuiti, agenti di polizia locale messi a disposizione dal Comune e interpelli ancora non pubblicati dalla Corte d’appello.

“Il personale è stremato e sotto pressione costante – conclude la Fp Cgil – ma continua a garantire il funzionamento del tribunale con senso dello Stato e della comunità, spesso sacrificando diritti fondamentali come il riposo e le ferie”.

