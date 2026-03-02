"La bambina era viva - ha detto l'uomo riferendosi al momento della partenza della donna dalla casa di Perinaldo assieme alle figlie -. E' andata via e ha detto ci vediamo più tardi, basta.
Le ho dato un bacino e le ho detto ci vediamo dopo, ciao amore, basta".
Bimba Bordighera, il compagno della madre: "Non ho fatto nulla di male, le ho solo dato amore e da mangiare"
di c.b.
45 sec
"La bambina era viva - ha detto l'uomo riferendosi al momento della partenza della donna dalla casa di Perinaldo assieme alle figlie -. E' andata via e ha detto ci vediamo più tardi, basta.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Accoltellamento sul bus, l'aggressore: "Ho avuto paura, mi ha tirato un calcio e ho reagito"
02/03/2026
di Claudio Baffico
Genova, detenuto colpisce con una testata un agente della Polizia Penitenziaria
02/03/2026
di Redazione
Genova, treno investe persona tra Voltri e Sestri Ponente: muore 75 enne, ripercussioni sulla mobilità
28/02/2026
di Claudio Baffico