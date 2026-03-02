Cronaca

Bimba Bordighera, il compagno della madre: "Non ho fatto nulla di male, le ho solo dato amore e da mangiare"

"Io non ho fatto niente di male, ho fatto solo del bene. Quello che ho detto lo continuerò a dire: io sono innocente, non ho fatto del male a nessuno. Ho dato solo amore e da mangiare a delle creature, e basta. Non pensavo a tutto questo, lo giuro".

Lo ha detto a La Vita in diretta Emanuel I., il compagno di Emanuela A., la donna in carcere accusata dell'omicidio preterintenzionale della sua bambina più piccola, 2 anni., trovata cadavere nella casa di Bordighera il 9 febbraio scorso. Anche l'uomo è accusato, in concorso, dello stesso reato.

"La bambina era viva - ha detto l'uomo riferendosi al momento della partenza della donna dalla casa di Perinaldo assieme alle figlie -. E' andata via e ha detto ci vediamo più tardi, basta.
 Le ho dato un bacino e le ho detto ci vediamo dopo, ciao amore, basta".
   

