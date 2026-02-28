Genova, treno investe persona tra Voltri e Sestri Ponente: muore 75 enne, ripercussioni sulla mobilità

La circolazione ferroviaria sulla linea Genova–Ventimiglia è stata interrotta dalle ore 12 di oggi, 28 febbraio 2026, a causa dell’investimento di una persona da parte di un convoglio. L'uomo, di circa 75 anni, è morto sul colpo. Il traffico risulta sospeso nel tratto compreso tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sestri Ponente, con conseguenze rilevanti per l’intero nodo del Ponente genovese.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per effettuare i rilievi e mettere in atto le procedure previste in casi di questo tipo. Le operazioni di accertamento e messa in sicurezza hanno reso necessaria l’immediata sospensione dei treni lungo il segmento interessato, paralizzando di fatto uno degli assi ferroviari più utilizzati dell’area urbana.

Le ripercussioni sulla mobilità sono state pesanti e immediate. Si registrano ritardi fino a 170 minuti, mentre numerose corse risultano cancellate. Alcuni treni sono stati deviati su percorsi alternativi, laddove possibile, ma la situazione resta complessa e non si escludono ulteriori limitazioni di percorso, modifiche di orario e soppressioni a catena nel corso del pomeriggio.

La riattivazione della linea dipenderà dalla conclusione dei rilievi e dal completamento delle verifiche di sicurezza necessarie prima di poter ripristinare la normale circolazione. Solo al termine delle attività tecniche sarà possibile dare il via libera alla ripresa del traffico ferroviario.

L’episodio riporta alla memoria un fatto analogo avvenuto nei giorni scorsi a Sestri Levante, dove un altro investimento aveva provocato disagi e rallentamenti sulla linea ligure. Ancora una volta, un evento drammatico si traduce in una giornata difficile per pendolari e viaggiatori, con pesanti conseguenze sull’intero sistema ferroviario regionale.

