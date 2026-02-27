Genova Voltri: riaperta via Costa d'Erca dopo l'intervento Aster di messa in sicurezza

Via Costa d’Erca, sulle alture di Voltri, è stata ufficialmente riaperta al transito a seguito del completamento degli interventi eseguiti dal settore Lavori Pubblici – Direzione Geotecnica.

Le operazioni hanno riguardato attività di disgaggio e riprofilatura della scarpata, finalizzate alla messa in sicurezza del versante e alla prevenzione di possibili distacchi di materiale.

La squadra Aster è intervenuta tempestivamente per rimuovere dalla carreggiata il materiale detritico derivante dalle lavorazioni, ripristinando così le condizioni di sicurezza e percorribilità della strada.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.