Genova, operazione nel centro storico: due arresti per detenzione stupefacenti a fini di spaccio e fabbricazione documenti falsi

Intensificati ulteriormente i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova nel centro storico cittadino al fine di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e altre tipologie di reato.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno arrestato un 24enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, durante i serrati controlli nel centro storico, nel cui ambito quotidianamente vengono impiegati i militari dell’Arma in servizi di pattugliamento, hanno perquisito il domicilio del 24enne trovando oltre 400 grammi di cocaina in pietra, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e alcune centinaia di euro, ritenuti provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente, una volta tagliata e immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 60.000 euro al 24enne, il quale è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Genova Marassi in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso della perquisizione domiciliare a carico del 24enne, inoltre, i militari hanno identificato un suo vicino di casa, un 26enne algerino e, insospettiti dall’atteggiamento assunto durante il controllo, hanno deciso di estendere gli accertamenti anche al suo appartamento. In casa i Carabinieri hanno rinvenuto circa 3 grammi hashish, un documento falso, nonché 8 power bank, portafogli e altri accessori di noti marchi di cui il 26enne non è stato in grado di giustificare la provenienza. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione, venendo trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa di rito direttissimo.

