Genova, ventiduenne irregolare arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 22enne bangladese, irregolare sul territorio nazionale, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale., denunciandolo altresì per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Ieri pomeriggio l'uomo ha oltrepassato le casse di un supermercato di via Cornigliano senza pagare, facendo suonare l'allarme antitaccheggio. I dipendenti lo hanno inseguito, avvisando le forze dell'ordine e fornendo la descrizione del suo abbigliamento.

Gli operatori delle volanti lo hanno intercettato e fermato in via Agosti e, sin dai primi momenti, ha cercato di divincolarsi dalla presa degli agenti sbracciando e scalciando.

Nel contempo la volante del Commissariato Sestri, giunta in ausilio, ha recuperato un sacchetto con all'interno alcune bottiglie di superalcolici, del valore di circa 60 euro, che l'uomo aveva abbandonato lungo la via di fuga.

A seguito di identificazione è emerso che il soggetto era gravato sia dalla misura del divieto di dimora nel Comune di Genova emesso lo scorso gennaio dal Tribunale, che dal foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in questo Comune emesso dal Questore. Resta salva la presunzione d'innocenza sino a sentenza definitiva.

Polizia di Stato: rissa a Sampierdarena, due denunciati.

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato per rissa aggravata un 24enne e un 28enne, entrambi marocchini, quest’ultimo è stato anche sanzionato per ubriachezza.

Ieri mattina gli agenti sono stati inviati a Sampierdarena per una segnalazione di rissa tra quattro persone. All’arrivo delle volanti i soggetti coinvolti si erano già allontanati, tranne uno, il 24enne, che era rimasto ferito al collo. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Villa Scassi e poi dimesso con 7 giorni di prognosi.

Ottenuta dal richiedente una descrizione dei corissanti, gli equipaggi hanno effettuato numerosi giri in zona e individuato, seduto nel marciapiede di via Cantore, il 28enne palesemente ubriaco, che è stato condotto in Questura.

I due indagati, irregolari in Italia, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione dove è stata formulata la richiesta per il nulla osta all’espulsione per il 28enne ed è stato disposto l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, per il 24enne.

Acquisite le immagini di videosorveglianza cittadine e del bar vicino al luogo della rissa per chiarire i fatti ed individuare le altre due persone coinvolte.

