Pontedecimo, lite tra detenute in carcere: ferita una poliziotta

Lite tra detenute nel reparto femminile del Carcere di Genova Pontedecimo: una poliziotta penitenziaria è rimasta ferita nel tentativo di riportare la calma. Per lei i sanitari hanno disposto una prognosi di dieci giorni.

L’episodio si è verificato ipresso il secondo piano del reparto femminile. Coinvolte tre detenute che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero dato vita a una violenta discussione degenerata in colluttazione.

La poliziotta in servizio, nel tentativo di evitare conseguenze più gravi, è intervenuta per dividere le detenute ma, durante le fasi concitate dell’intervento, sarebbe stata scaraventata a terra. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso cittadino, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

"Sembra che le detenute dell’istituto godano di regime aperto dalle 9 alle 20, con celle aperte – afferma Pagani – e a vigilare vi sia una sola poliziotta. Occorre invece impegnare detenuti e detenute, soprattutto coloro che hanno condanne definitive e tengono una buona condotta, in attività lavorative e trattamentali, evitando che restino inattivi nelle celle e nei corridoi. Occorrerebbe investire maggiormente nel lavoro penitenziario, anche per incidere sul costo giornaliero di un detenuto per lo Stato, che supera abbondantemente i 500 euro al giorno, con una spesa che per le donne risulta ancora più elevata".

Il sindacalista ha infine espresso "piena vicinanza e solidarietà alla collega ferita", auspicando interventi organizzativi per rafforzare la sicurezza e incrementare il personale in servizio nel reparto femminile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.