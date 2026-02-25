Bimbo caduto a Pietra Ligure ancora in terapia intensiva, ma cresce l'ottimismo

Restano stabili, e costantemente monitorate, le condizioni del bambino di 9 anni rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto nella mattinata del 24 febbraio, alla scuola elementare Papa Giovanni XXIII di Pietra Ligure.

Il piccolo è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gaslini di Genova, dove i medici lo tengono sotto osservazione soprattutto per il trauma cranico riportato nella caduta. Fin dai primi momenti successivi all’incidente il bambino è rimasto vigile e cosciente, un elemento che ha contribuito a rassicurare i sanitari. Dopo essere stato inizialmente stabilizzato all’ospedale Santa Corona, è stato trasferito in via precauzionale nel capoluogo ligure per un monitoraggio specialistico più approfondito.

L’episodio si è verificato intorno alle 10 del mattino, durante l’intervallo. Secondo le prime ricostruzioni, mentre stava giocando insieme ai compagni, il bambino si sarebbe alzato di scatto andando a sbattere contro un pannello della ringhiera che, improvvisamente, avrebbe ceduto. Il distacco della struttura ha provocato una caduta nel vuoto di circa quattro metri, sotto gli occhi degli altri alunni e del personale scolastico.

Immediato l’intervento degli insegnanti e degli operatori presenti, che hanno attivato i protocolli di emergenza, allertato i soccorsi e cercato di mantenere la calma tra i bambini. Sul posto sono arrivati rapidamente i militi della Croce Bianca di Borgio, il personale sanitario, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Asl, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio, quella del cedimento improvviso di alcuni bulloni della ringhiera. La Procura di Savona è pronta ad aprire un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti, mentre il Comune ha disposto verifiche tecniche approfondite sull’edificio scolastico, che negli ultimi anni era stato interessato da importanti lavori di manutenzione e adeguamento sismico.

“Vogliamo comprendere con precisione cosa sia successo e quali siano state le cause del cedimento – aveva dichiarato a caldo il sindaco Luigi De Vincenzi – anche alla luce dei numerosi interventi effettuati per garantire la sicurezza delle nostre scuole. Attendiamo l’esito degli accertamenti in corso”.

Nonostante il forte shock che ha colpito l’intera comunità di Pietra Ligure, le notizie provenienti dal Gaslini, pur nella necessaria prudenza, sono incoraggianti e alimentano la speranza di una pronta guarigione per il piccolo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.