Genova, spaccio di sostanze stupefacenti: quattro arresti nel centro storico

Continuano i controlli dell’Arma di Genova nel centro storico cittadino e nelle zone limitrofe volti a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno arrestato un 43enne italiano. I militari, dopo aver notato che il 43enne era fermo in un vicolo del centro cittadino, senza un apparente motivo, hanno deciso di controllarlo, trovandogli addosso 5 grammi di cocaina. Anche la successiva perquisizione domiciliare ha avuto un esito positivo, in quanto a casa sono stati trovati oltre 30 grammi di cocaina e alcune centinaia di euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Sempre i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro hanno arrestato un 21enne senegalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, nel corso di un controllo del 21enne presso la sua abitazione, dove è sottoposto agli arresti domiciliari, hanno rinvenuto 27 grammi di eroina e 260 euro, ritenuti provento dell’attività delittuosa. Il 21enne è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Marassi. Infine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro, con il supporto dei colleghi della Stazione di Genova Maddalena, a conclusione di un servizio di osservazione nel centro storico, hanno sorpreso due senegalesi mentre cedevano una dose di crack ad un ecuadoregno 31enne, poi segnalato quale assuntore alla locale Prefettura. In seguito alla perquisizione personale dei due fermati, i militari hanno rinvenuto 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita e quindi sequestrati. Al termine delle formalità di rito, i due senegalesi sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.

