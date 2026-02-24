Pietra Ligure, bimbo cade nel cortile della scuola: ricoverato in codice rosso

Attimi di forte apprensione questa mattina a Pietra Ligure, dove un bambino di nove anni è rimasto ferito dopo una caduta avvenuta all’interno della scuola Papa Giovanni, situata in viale Europa.

L’episodio si è verificato intorno alle 10. In base alle prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe precipitato nel cortile interno dell’istituto dopo il cedimento di una ringhiera del terrazzino su cui si trovava. Un volo di circa quattro metri che ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Il personale scolastico ha contattato i soccorsi senza esitazione. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio e l’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente all’esterno della struttura.

Dopo essere stato stabilizzato, il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Santa Corona, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per monitorare il suo stato di salute.

Restano ancora da chiarire con precisione le circostanze che hanno portato all’incidente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.