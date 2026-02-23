Genova, ancora rischio crolli: chiuso un tratto di via Sapri

Chiusura in via precauzionale per via Sapri, nel tratto compreso tra via Napoli e l’area dell’ex Gavoglio, dove è stata riscontrata una fessurazione nel muraglione sottostante la Chiesa di Santa Caterina. La decisione è arrivata dopo alcune segnalazioni ai vigili del fuoco, che hanno avviato accertamenti tecnici insieme alla polizia locale e agli enti competenti.

Il muro, che appartiene alla Curia, presenta da tempo una lesione già nota e monitorata. Tuttavia, anche in considerazione del recente cedimento verificatosi nella zona Gavoglio, si è ritenuto opportuno adottare misure di massima prudenza. Dai sopralluoghi effettuati non sarebbero emersi segnali di pericolo immediato, ma la mattonata pedonale che corre ai piedi del muraglione è stata interdetta in via cautelativa. La riapertura avverrà solo dopo la messa in sicurezza dell’area.

A informare i residenti è stato il parroco, don Giacomo Martino, che ha voluto rassicurare il quartiere con un messaggio diretto. Il sacerdote ha spiegato che, dopo il crollo nella zona Gavoglio, alcuni cittadini hanno segnalato crepe presenti sul muraglione di pertinenza della parrocchia, sottolineando la comprensibile apprensione dei residenti quando si parla di sicurezza.

Pur evidenziando che i controlli svolti dai vigili del fuoco non hanno rilevato situazioni di rischio imminente, don Martino ha chiarito che la chiusura della strada è stata disposta esclusivamente per tutelare la popolazione.

La parrocchia ha già annunciato un intervento tempestivo: sarà firmato a breve il contratto per avviare i lavori di consolidamento, che prevedono il riempimento della crepa e un successivo monitoraggio tecnico. L’obiettivo dichiarato è ripristinare quanto prima condizioni di piena sicurezza e consentire la riapertura del passaggio.

Nonostante le difficoltà economiche che la comunità parrocchiale sta affrontando, il parroco ha assicurato che non verranno meno le responsabilità verso il quartiere. È stato inoltre rivolto un appello a chi volesse contribuire alle spese straordinarie necessarie per l’intervento, con l’impegno di garantire massima trasparenza nella gestione delle eventuali donazioni.

Fino al termine dei lavori e alle verifiche successive, il tratto di via Sapri resterà chiuso per motivi di sicurezza.

