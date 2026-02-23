Delitto del trapano, pm: "Ragionevole previsione di condanna per Verduci"

Nei confronti di Fortunato Verduci, il carrozziere di 66 anni accusato di aver ucciso Luigia Borrelli, "ci sono elementi che consentono una ragionevole previsione di condanna". E' quanto scrive la pm Patrizia Petruzziello nella sua richiesta di rinvio a giudizio per l'uomo. Il giudice Martina Tosetti ha fissato l'udienza preliminare per il 21 aprile al termine della quale deciderà se mandare o meno a processo l'imputato.

L'infermiera e prostituta fu massacrata nel 1995 a Genova nel basso di vico Indoratori e finita con un trapano. Oltre 30 anni dopo, grazie alla caparbietà della pm, si è arrivati ad avere un sospettato.



Nella sua richiesta di rinvio a giudizio, la pm allega tutto il materiale raccolto subito dopo il delitto e quando venne riaperto negli anni 2000. E poi tutte le attività svolte dal 2023 quando squadra mobile e guardia di finanza ci hanno rimesso mano. Entrano nel fascicolo tutti i verbali di sommarie informazioni dei vecchi clienti, amici, conoscenti, altre prostitute, usurai, medici, muratori e tutto fare che conobbero la donna. Ma anche i colleghi, tabaccai e compagne di Verduci. Oltre a tutti i riscontri scientifici raccolti in questi anni.



Il carrozziere (difeso dagli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe) è un uomo libero visto che il gip, il Riesame e anche la Cassazione hanno respinto la richiesta della procura di arrestarlo. Per i giudici ci sono sì granitici indizi ma sono passati oltre 30 anni. L'uomo era stato individuato grazie al Dna estratto da una macchia di sangue trovata sulla scena del crimine. Il profilo era risultato compatibile con quello di un lontano parente, che si trova recluso nel carcere di Brescia. Secondo l'accusa Verduci, ludopatico e pieno di debiti, avrebbe ucciso Luigia (i cui familiari sono assistiti dall'avvocata Rachele De Stefanis) per rapinarla dopo averla picchiata brutalmente per poi finirla con un trapano.

