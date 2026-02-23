Santa Margherita, peschereccio affondato: via a ricerche con super-nave spagnola

Inizieranno oggi alle 17 le operazioni di ricerca e recupero del peschereccio Acquario affondato il 2 febbraio con il suo comandante Dhib Zouahier ben Alì. In azione su un fondale di 300 metri al largo di Portofino sarà la nave Artabro di 90 metri battente bandiera spagnola.

"È la prima volta in Italia, un servizio operato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima" ha spiegato il tenente di vascello Donato Florio comandante della Circomare di Santa Margherita Ligure che ha emanato anche una apposita ordinanza per vietare pesca in tutta la zona. Le ricerche del peschereccio dureranno 48 ore e sarà utilizzato un potente ecoscandaglio tridimensionale con sonar e drone subacqueo.

Il corpo del comandante non è stato mai ritrovato ed ora la famiglia spera si trovi ancora sul relitto e possa essere recuperato.

