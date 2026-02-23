Genova, fiamme in un appartamento di via Shelley. Chiusa la strada

Un incendio si è propagato all'interno di un appartamento, in via Shelley, nel quartiere di Quarto. Ancora da valutare le cause. La strada è stata chiusa in quanto i mezzi dei Vigili del Fuoco stanno occupando la carreggiata. All'imbocco sono presenti le auto della Polizia Locale. Chi dovesse recarsi nella parte alta della via può transitare da via Tanini.

