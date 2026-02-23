Genova, fiamme in un appartamento di via Shelley. Chiusa la strada
di c.b.
18 sec
Un incendio si è propagato all'interno di un appartamento, in via Shelley, nel quartiere di Quarto. Ancora da valutare le cause. La strada è stata chiusa in quanto i mezzi dei Vigili del Fuoco stanno occupando la carreggiata. All'imbocco sono presenti le auto della Polizia Locale. Chi dovesse recarsi nella parte alta della via può transitare da via Tanini.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Santa Margherita, allagamento sulla strada per Portofino: si teme movimento franoso
23/02/2026
di Claudio Baffico
La Spezia, sedicenne fermato per furto, si ferisce usando una piastrella: è grave
23/02/2026
di Claudio Baffico