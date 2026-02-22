Genova, emergenza in mare aperto: Guardia Costiera e 118 portano in salvo marittimo colto da malore

Nel pomeriggio di domenica, a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa a una richiesta di assistenza medica, è stato immediatamente attivato il dispositivo di coordinamento per le operazioni di emergenza in mare.

La richiesta riguardava un membro dell’equipaggio della “Grande Marocco”, colto da malore mentre l’unità si trovava a circa 25 miglia nautiche a sud del porto di Genova, in navigazione verso Savona.

La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Genova disponeva pertanto l’immediato intervento della motovedetta della Guardia Costiera. L’unità, dopo aver imbarcato personale sanitario del 118 di Genova, raggiungeva la nave interessata, alla quale nel frattempo era stato richiesto di dirigere verso la motovedetta al fine di agevolare le operazioni di soccorso e consentire l’incontro in sicurezza con la stessa motovedetta. In mare aperto e sotto il costante monitoraggio del personale medico del 118, veniva così effettuato il trasbordo del marittimo dalla “Grande Marocco” alla motovedetta. Il paziente, sempre rimasto cosciente durante le operazioni, veniva successivamente sbarcato presso gli ormeggi delle motovedette della Capitaneria di porto in Calata Marinetta (zona EXPO), dove ad attenderlo vi era un’ambulanza per il successivo trasferimento presso idonea struttura ospedaliera.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.