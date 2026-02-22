Genova, cade nel fossato del "Ferraris" prima di Genoa - Torino: tifoso se la cava con un trauma a una gamba

Grande spavento allo Stadio Luigi Ferraris poco prima dell’inizio di Genoa-Torino, che si è disputata domenica all'ora di pranzo. un tifoso di 55 anni è precipitato nel fossato che separa la tribuna dal campo da gioco, probabilmente dopo aver perso l’equilibrio.

L’allarme è scattato immediatamente e sono state attivate le procedure di emergenza previste dal piano sanitario dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, il personale medico, i vigili del fuoco, gli steward e gli addetti alla sicurezza, che hanno collaborato per recuperare l’uomo e portarlo nell’infermeria interna per le prime valutazioni.

Successivamente il 55enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Ospedale San Martino. Le sue condizioni non destano preoccupazione: ha riportato un trauma alla gamba destra e sarà seguito dal reparto di ortopedia.

Determinante il coordinamento tra i vari operatori coinvolti, che ha consentito un intervento rapido ed efficace, garantendo assistenza immediata al tifoso e il regolare svolgimento della partita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.