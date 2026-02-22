Genova: altro smottamento sotto l'edificio evacuato di via Napoli, si amplia il fronte della frana. Chiuso parco Gavoglio

Allarme costante in via Napoli, dove la situazione del versante sovrastante l’area dell’ex Caserma Gavoglio continua a destare preoccupazione. Dopo la frana che nei giorni scorsi aveva reso necessario lo sgombero precauzionale del civico 7, questa mattina si è verificato un nuovo cedimento. Dal fronte sopra l’ex complesso militare si sono staccati consistenti frammenti di calcestruzzo, seguiti da colate di terriccio e materiale sciolto scivolati verso valle, all’interno dell’area sottostante. L’episodio, avvenuto nelle prime ore della giornata, ha riacceso i timori di chi vive nella zona. Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale per monitorare la situazione.

Tra i residenti sale la richiesta di verifiche tecniche approfondite e un monitoraggio costante dell’area, per evitare che nuovi cedimenti possano mettere a rischio abitazioni o persone. La zona, caratterizzata da un forte dislivello e da strutture in parte risalenti al passato utilizzo militare del sito, presenta infatti elementi di fragilità che richiedono interventi mirati.

Ora si attende l’esito dei sopralluoghi tecnici e le valutazioni sulla necessità di ulteriori misure di sicurezza. Tra le ipotesi, il consolidamento del versante e la messa in sicurezza delle porzioni di muro rimaste esposte dopo il distacco.





Chiuso parco Gavoglio - L’Amministrazione comunale ha deciso questa mattina di chiudere temporaneamente il Parco Gavoglio, l’area verde situata sotto via Napoli interessata dal recente cedimento di un muraglione.

La misura, adottata dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, segue un nuovo sopralluogo condotto insieme alla Polizia Locale. Nonostante le aree di gioco fossero già delimitate con transenne, è stata segnalata la presenza di persone all’interno del parco.

“Prima di tutto viene la sicurezza dei cittadini – ha sottolineato l’assessore Ferrante –. Ho verificato personalmente che le recinzioni non sono bastate a impedire l’accesso, quindi ho disposto la chiusura completa dell’area fino a quando non avremo certezza assoluta sulla stabilità del terreno. È una misura precauzionale necessaria”.

Lunedì 23 febbraio prenderà il via il monitoraggio tecnico del fronte frana affidato a specialisti privati. L’analisi dei movimenti strutturali dell’area permetterà di pianificare gli interventi per garantire la messa in sicurezza definitiva.

