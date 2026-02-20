Conseguenze maltempo: ripristinata sicurezza e viabilità in via S. Colombano
di Redazione
Continuano gli interventi sul territorio per ripristinare le conseguenze delle forte piogge cadute nella notte e nella mattinata di giovedì. In via San Colombano, oltre il civico 69, nel quartiere di Sant'Eusebio, è stato eseguito un intervento congiunto tra Aster, Amiu Genova Spa e Polizia Locale per liberare la sede stradale in più tratti interessati da materiale detritico e pietrisco dilavato proveniente da monte.
L’azione coordinata ha consentito di restituire in tempi rapidi condizioni di sicurezza e percorribilità alla strada, grazie a mezzi e competenze condivise.
Anche in questa cirocstanza, la collaborazione tra aziende e istituzioni si conferma elemento essenziale nella gestione delle emergenze.
